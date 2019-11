Keninklike ûnderskieding foar doarpskrantemakker en foar skiedend brânwachtman

Kiena Bouwer krige de ûnderskieding foar al har frijwilligerswurk. Sa hat se 35 jier lang de doarpskrante fan De Haule fersoarge en is se aktyf by de Stellingwerver Schrieversrondte. Bouwer krige de ûnderskieding opspjelde troch boargemaster Harry Oosterman by de kombinearre gearkomste fan pleatslik belang De Haule en de stichting Haulewelle.

It lintsje foar Reitze Lemstra wie bedoeld foar syn ynset foar de frijwillige brânwacht, dêr't hy ein dit jier nei rom tritich jier ôfskied fan nimt. Boargemaster Fred Veenstra spjelde Lemstra de ûnderskieding op, op dy syn ôfskied yn de Lemster brânwachtkazerne.