Fiif Fryske kafees yn top 100; Ljouwerter bedriuwslieder wint 'De Parel'

'De Parel' waard moandeitejûn útrikt, tagelyk mei it bekend meitsjen fan de kafee top 100. Dêr stean fiif Fryske kafees yn. De Markies yn Ljouwert kriget mei it tolfde plak de heechste beoardieling. Nobel yn Ballum op It Amelân einiget as 21e, De Dikke van Dale yn Ljouwert as 38e, 't Gerecht op It Hearrenfean as 71e en as lêste Fryske kafee stiet Nes Café yn Nes op It Amelân op it 86e plak.

Easken

By it opstellen fan de top 100 wurdt ûnder oare sjoen oft in kafee fan binnen en bûten wol skjin is, nei de freonlikheid fan it personiel en oft it drinken en iten wol goed is. Kafees dy't yn de top 100 komme wolle, moatte har dêr sels foar ynskriuwe.