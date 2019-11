Noch lyts part fan Ljouwerter wyk Huzum sûnder stroom

In lytse tritich húshâldens yn de Ljouwerter wyk Huzum sitte noch sûnder stroom. Dat meldt netwurkbehearder Liander. De steuring begûn moandei oan it begjin fan de jûn, troch in brân yn in transformatorhûs. Neffens Liander wurde de lêste huzen tiisdeitemoarn wer fan stroom foarsjoen.