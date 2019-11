Eksploazje en fûle brân ferniele wenhûs op 'e Jouwer

Op 'e Jouwer ûntstie fannacht in fûle útslaande brân yn in wenhûs oan de Stasjonsstrjitte. De brân begûn mei in eksploazje, dy't sa lûd wie dat de meldkeamer tsientallen meldings krige.

De brân waard bestriden troch de brânwacht fan De Jouwer en It Hearrenfean, mar dy koene net foarkomme dat it hûs ûnbewenber rekke. Ek de buorlju moasten fannacht in oar hinnekommen sykje fanwege reek- en wetterskea.