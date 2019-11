Gasboarring Sânhuzen soarget foar oerlêst: "It liket wol loftalarm"

"Enige overlast?"

Patricia Staats wennet op sa'n 200 meter fan de boarlokaasje en sjocht der út har wenkeamer wei op út. Se hiene wol oerlêst ferwachte, mar dit is folle slimmer as dêr't se rekken mei holden. Yn in brief waard sein dat der sprake wêze soe fan 'enige overlast', mar dit is net te hurdzjen, neffens Staats. Mei oare omwenners hat se noch besocht de boarrings op te kearen, mar sûnder sukses.

Ek op oare plakken

Neffens it ministearje fan Ekonomyske Saken is der in omjouwingsfergunning ôfjûn en dêrom kin der net mear yngrypt wurde. Frou Staats set har protest noch wol formeel troch, mar se rekkenet net mear op in oplossing foar't it tariende wurk ein desimber klear wêze sil. Dan binne de pipen yn de grûn en kin de úteinlike gaswinning begjinne. "Maar er zijn nog heel veel kleine velden waar men dan weer gaat boren. Ook daar kan deze overlast ontstaan. Onze actie is erop gericht dat dit op die andere plekken voorkomen moet worden. Dit kan zo niet!."