VIDEO: VVD-Statenlid Durk Pool heeft er vertrouwen in: "Nieuw spoor Lelylijn komt er"

De kans dat de Lelylijn, van de Randstad langs Heerenveen en Drachten naar Groningen, er komt is een stuk groter geworden. Dat zegt VVD-Statenlid Durk Pool in It Polytburo. Begin december is er in Drachten een seminar over die spoorverbinding en Pool denkt dat het Noorden het eens is als het gaat over het nieuwe spoor. Zeker nu de maximumsnelheid van 130 naar 100 kam gaat, is de trein een goed alternatief.