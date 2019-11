FIDEO: VVD-Steatelid Durk Pool hat der betrouwen yn: "Nij spoar Lelylijn komt der"

De kâns dat de Lelylijn, fan de Rânestêd oer It Hearrenfean en Drachten nei Grins, der komt is in stik grutter wurden. Dat seit VVD-Steatelid Durk Pool yn It Polytburo. Begjin desimber is yn Drachten in seminar oer dy spoarferbining, en Pool tinkt dat it Noarden ienriedich is, as it giet om it nije spoar. Seker no't de maksimumsnelheid fan 130 nei 100 km giet, is de trein in goed alternatyf.