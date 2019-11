Swimme mei dolfinen, it kin yn Ljouwert mei VR-bril op

By De Harmonie yn Ljouwert stiet in wetterbak dêr't minsken mei in saneamde virtual reality-bril op it wetter yn kinne. Dy bril kin ek ûnder wetter. Foar de swimmers liket it dan krekt as swimme se tusken de dolfinen.

Marijke Sjollema is inisjatyfnimster fan The Dolphins Swimclub VR. Har klup hat op útnûging en mei stipe fan de Rabobank tydlik in ferwaarme swimbad bûtendoar by De Harmonie ynstallearje litten. De bank wol yn it ramt fan it eigen projekt 'Innovation on Tour' mei dizze aksje fernijing foar it fuotljocht bringe.