Gjin 1.500 meter foar Sven Kramer by de wrâldbekerwedstriid yn Poalen

Sven Kramer docht net mei oan de 1.500 meter by de wrâldbekerwedstriid yn Tomaszów Mazowiecki yn Poalen. Kramer twivele dit wykein al oer dielname yn Poalen, neidat er by de wrâldbekerwedstriid yn Minsk as trettjinde einige op de fiif kilometer. Kramer hat noch hieltyd fysike problemen, nei in ûngelok yn oktober.