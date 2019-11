Wedstriid fan de Wike: Nyck de Vries debutearret yn Formule E

It is noch mar oardel moanne lyn dat Nyck de Vries kampioen waard fan de Formule 2. Oare wike rydt er yn dy klasse syn lêste wedstriid, mar oankommend wykein set syn nije útdaging al útein. Dan stean de earste races yn de Formule E op it programma foar De Vries. It is de 'Wedstriid fan de Wike'.