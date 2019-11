CDA Súdwest-Fryslân: "Wy moatte no de rêst efkes bewarje"

Nei in haastoerlis ôfrûne sneon, wol it CDA soargje foar rêst. "We geane no hiele goeie dingen dwaan en wy moatte no echt de rêst efkes bewarje", seit CDA-fraksjefoarsitter Douwe Attema. "En wy wolle ôfwachtsje wat der út it yntegriteitsûndersyk komt oer Van Gent. Dat is wol hiel bepalend".

Partij derby leit foar de hân

Neffens Attema soe it yn teory kinne dat se fierder geane mei it besteande kolleezje, mar dat betsjut in minderheidskolleezje. It leit benammen foar de hân dat der in partij by komt. Kommende tongersdei stiet der in riedsgearkomste pland, wêrnei it CDA tegearre mei de VVD en GrienLinks op 'e nij nei de situaasje sjen sil.

Soarchfâldich oppakke

"Ien fan de dingen dy we nei tongersdei wol oppakke wolle, is wa't wy benaderje. En dat wolle we ek hiel soarchfâldich dwaan, dus goed neitinke oer hoe en wa en wat dan de proseduere wurdt", seit Attema. De partij dy't der nij bykomme sil, giet ek de nije wethâlder leverjen no't Van Gent opstapt is.