Shorttracker Brunsmann blykt slim blessearre: "Seizoen is wel voorbij"

"Het seizoen is wel voorbij voor mij," seit shorttracker Jasper Brunsmann. Mear as in wike lyn rekke hy blessearre, doe't hy op de 1.000 meter troch in fal fan Sven Roes meinommen waard de kessens yn. "Door de adrenaline voelde ik eerst eigenlijk niets, terwijl mijn knie open lag," seit Brunsmann. Mar yn it sikehûs die bliken dat it wol slim wie. "Eén pees is helemaal door, de andere voor de helft, de kapsel op mijn knie is kapot en er is een stukje van mijn dijbeen afgebroken. Slecht nieuws dus."