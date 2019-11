Masinefabryk De Klokslag yn Boalsert wer yn hannen fan âlde eigener

Evert Yntema hat masinefabryk De Klokslag yn Boalsert werom kocht. Hy wie earder ek al eigener fan it bedriuw, dat ein 2014 oernaam waard troch de Dútske masinebouwer GEA. Dat is in grutte spiler op it mêd fan masinebou. No hat it bedriuw De Klokslag wer ôfstjit, omdat se it net rindabel genôch fûnen.