Sportcast: "Van den Belt sei dat der neat by komt en ek neat fuortgiet"

Djipgong op it middenfjild

De wedstriid tsjin Almere City ferrûn foar Cambuur poerbêst. Al ús analisten hawwe genoaten fan it spul fan de Ljouwerters. Arjen de Boer wie ûnder de yndruk fan de djipgong by Cambuur: "Ik tink dat it hiel ferfelend is om tsjin Cambuur te fuotbaljen, want as Mühren him sakje liet, dindere Jacobs der wol oerhinne en as Jacobs efteryn hingje bleau, fleach Maulun nei foaren."

Cambuur docht it sa goed dat fersterkingen yn de winterstop miskien net iens nedich binne. Dat is mar goed ek foar de Ljouwerters, want dy fersterkingen komme der ek net. Geert van Tuinen: "Gerald van den Belt sei tsjin my dat der neat by komt en dat der ek neat fuortgiet."

De rêch fan Kramer

Reedrider Sven Kramer kaam der net oan te pas op de wrâldbekerwedstriid yn Minsk. Kramer hat noch in protte lêst fan de rêch. Dochs hâldt Andor Faber betrouwen yn Kramer: "Je hoege Sven Kramer beslist noch net ôf te skriuwen. Ferline jier wie er earst ek min en pakte er dochs noch in titel."