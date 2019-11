Noch 23 Fryske klups yn distiktsbeker, WTOC en Heech stunte

De heechst spyljende Fryske ploech dy't aktyf is yn it bekertoernoai, haadklasser Bûtenpost, wûn op besite by Blau-Wyt'34, dat koprinner is yn de earste klasse. Rob Dijkstra, Rolf Dijk en Rudmer Loonstra skoarden foar 'de blaukes'. Martijn Barto sette yn de slotfaze noch de 1-3 op it skoareboerd.

Stunts

Oerterp soarge foar in ferrassing: de twaddeklasser wûn thús mei 5-1 fan earsteklasser Broekster Boys. Noch wat twaddeklassers dy't in earsteklasser útskeakelen: 't Fean'58 wie mei 3-1 te sterk foar Hearrenfean en LAC Frisia wûn mei 2-1 by Zeerobben.

Treddeklasser SC Twizel, dy't in seizoen lyn noch de achtste finale helle, ferlear no thús mei 4-0 fan fjirdeklasser WTOC. Yn twa gefallen wûn in treddeklasser fan in earsteklasser, beide kearen nei strafskoppen: Heech fersloech Balk yn in derby en Hearrenfeanse Boys ferraste Snits Wyt Swart.