SC Cambuur is noch altyd koprinner fan de earste difyzje en heakke snein wer in oerwinning ta oan de rige. Almere City waard yn Ljouwert mei 3-1 ferslein. De goals mochten der wêze, lykas de aksje fan de spilersgroep foar de blessearre Jordy van Deelen. Dat en mear yn it Cambuur Sjoernaal.