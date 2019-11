Bern groep 8 fan It Holdersnêst op De Harkema witte it measte oer media

Hoe sjochst wannear't ien online narre wurdt, wat is grooming en wat binne symptomen fan game-ferslaving? Dat binne in pear saken dêr't de learlingen op test binne. It is ûnderdiel fan MediaMasters, in spul wêrby't learlingen kennis opdogge oer mediawiisheid. De lanlike wedstriid is ûnderdiel van de 'wike fan de mediawiisheid'.

Mear as acht op de tsien dielnimmende learlingen seine dat sy harren freonen better kenne troch it brûken fan sosjale media. En sân op de tsien bern tinke dat se maklik 24 oeren sûnder telefoan, ynternet en sosjale media kinne soene.