Kraachpappegaai útroppen ta moaist opsetten bist fan Nederlân

It NK preparearjen wurdt om de twa jier hâlden en dit jier is al de fjirde kear dat it Natuurmuseum de gasthear is. It NK wurdt organisearre troch de Nederlânske feriening fan preparateurs.

De bisten komme net allinich foar de wedstriid nei Ljouwert, mar binne ek de kommende wiken noch yn it museum te sjen. En mooglik sels noch langer. "We vragen de deelnemers altijd om zelf de opgezette beesten weer op te halen, maar als ze dat niet binnen een paar weken doen, dan blijven ze bij ons", seit Koomen. "Dan krijgen ze een plekje in de collectie."