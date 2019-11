Verpleeghuis Nieuw Toutenburg in Noardburgum nog één keer open

Op maandag wordt na een toespraak van regiomanager Bert Renkema de vlag van Nieuw Toutenburg gestreken en daarna worden de klokken geluid. "Dat gebeurt zestig keer, symbolisch. We zien het als een belangrijk ritueel om het gebouw los te laten en terug te geven aan de natuur," zegt regiomanager Bert Renkema. In het gebouw is oud beeldmateriaal van 60 jaar Nieuw Toutenburg te bekijken en na afloop is er chocolademelk en suikerbrood.

Nieuw Toutenburg was een van de eerste verpleeghuizen voor dementie in Nederland. In de laatste periode werden er 50 oudere patiënten met psychiatrische problemen behandeld.