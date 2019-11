Wethâlders nei Den Haag: grutte ûntefredenens oer jongereinsoarch

In soad taken dy't earder by it Ryk leine, binne oerhevele nei gemeenten. Mar neffens Zoetendal is dat hielendal net goed gien. Der binne grutte tekoarten ûntstien op de soarch.

Teloarstelling

"Der is in tal punten wichtich," seit Zoetendal. "Wy moatte as earste genôch jild krije om ús taken goed útfiere te kinnen. Dêrnjonken binne wy goed skrokken fan in brief fan de minister. Yn 2015 binne in soad taken fan it Ryk nei de gemeenten gien en no skreau de minister oer wat der allegearre net goed is en dat der optreden wurde moat. Dat is reedlik iensidich steld en dat hat ús teloarsteld," leit Zoetendal út.

Betrouwen fuort

"It betrouwen moat wersteld wurde. Wy komme der yn Fryslân noch aardich goed foar wei, om't wy in soad regionaal oppakke en gearwurkje. Mar dêr moat wol foldwaande tiid foar wêze, en dêr is jild foar nedich. En boppedat goed oerlis mei gemeenten."

Zoetendal leaut net dat der moandei daalks in oplossing op tafel leit. "Mar dat safolle wethâlders by in kommisjegearkomste komme, dat komt nea foar. It is in dúdlik teken dat der wat barre moat."