Rige foar Cambuurstadion foar kaartsjes bekerwedstriid tsjin Feyenoord

Cambuur - Feyenoord is in wedstriid yn de twadde ronde fan de KNVB-beker. It duel is op tongersdei 19 desimber. Wa't gjin seizoenkaart hat, moat noch even wachtsje, want de ferkeap foar klupkaarthâlders set op 27 novimber útein. Seizoen- en klupkaarthâlders kinne maksimaal twa kaarten de persoan keapje.

De earste supporter stie moandei om 8.45 oere foar de doar.