Oanspield lichem op Skylger strân nei 66 jier identifisearre

Trije moannen nei dy nacht spielde in lichem oan op Skylge. Dat waard dêrnei begroeven as 'ûnbekend persoan'.

In pear moanne lyn melde de 69-jierrige soan fan Penning him by de plysje om DNA ôf te stean. Dat die er nei in besite oan it wrakkemuseum op Skylge. Yn septimber krige de soan te hearren dat it lichem fan syn heit wie.