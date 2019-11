Anargisten, sosjalisten en frijtinkers op Domela Nieuwenhuisdei yn Museum Hearrenfean

Domela Nieuwenhuis (1846-1919) wie yn de 19de iuw it earste sosjalistyske keamerlid fan Nederlân. Hy wie dat foar it distrikt Schoterland, mar spile as iennichste sosjalist net folle klear yn it parlemint. Dêrbûten luts er lykwols in soad folk op spesjale meetings.

Muzikant Meindert Talma spile yn it museum in unplugged ferzje fan in diel fan syn Domela Passie, dy't it kommende wykein yn premjêre giet op festival Explore the North yn Ljouwert. "Moai publyk", sei Talma nei ôfrin. "In soad minsken dy't noch folle mear fan Domela ôfwite as ik. Mar it giet by muzyk ek om it gefoel en neffens my is dat goed oerkaam."