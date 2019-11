Cambuur dreamt nei winst oer nije doelen: "We kunnen het"

It gefoel dat it kin libbet by beide spilers, seit Mühren. Mar de spilers wolle it ek net grutter meitsje as it is. Jacobs: "We doen rustig aan, kijken wedstrijd voor wedstrijd en dan zien we in de winterstop waar we staan en dan gaan we vanuit daar weer verder kijken."

Stipe foar Van Deelen

By de iepeningstreffer fan Mühren stutsen de Cambuurspilers de blessearre Jordy van Deelen in hert ûnder de riem troch syn shirt te toanen. Dat wie yn it foar troch de spilers betocht. "Even Jordy een hart onder de riem steken. Hij heeft het zwaar met een knieblessure, dus van onze kant de steun." Ek coach Henk de Jong koe genietsje fan de aksje: "Dêr krijst pikefel fan. Moai foar Jordy."