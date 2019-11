Leden technyske kommisje IFKS ha har nocht: "De lol is derôf"

Skippers te let

Skippers moatte har foar in bepaalde datum opjaan foar de jierlikse IFKS-wedstriden. Dit jier wie dat 1 maart. Wa't dat ferjitten is, kin him noch oant twa wike dêrnei oanmelde, mar dan is it ynskriuwjild wol 150 euro mear.

Foar 14 juny moasten de skippers alle technyske gegevens trochjûn hawwe, sa ek de bemanningsleden, en it ynskriuwjild moast betelle wêze. Op dy datum hienen 21 skippers dat noch net dien. "Dat is in, ik wol it wurd net brûke, mar dat is in... bespotlik soad", seit Kuipers.

Offisjeel soenen neffens de regels 21 skûtsjes útsletten wurde moatte fan dielname. Dat kin net de bedoeling wêze. "Dus tinkst as bestjoer: hoe kinne we dat dan toch sa formulearje dat minsken meidwaan kinne, mar net sûnder iennige foarm fan sanksje?" It bestjoer besleat dat skippers wol meidwaan kinne, mar in boete betelje moatte fan 150 euro.