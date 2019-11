Cambuur bliuwt soeverein yn eigen hûs: ienfâldige oerwinning op Almere City

By it fieren fan de iepeningstreffer stutsen de Cambuurspilers de blessearre Jordy van Deelen in hert ûnder de riem. Se gongen nei de sydkant fan it fjild en toanden it shirt fan Van Deelen, mei rêchnûmer 2. De rjochtsback is fan 'e wike operearre nei in slimme knibbelblessuere. Hy is nei ferwachting noch goed trije moanne út de rûlaasje.