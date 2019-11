LDODK wint mei romme sifers fan KZ en stiet allinne oan kop yn de Kuorbal League 

Yn it begjin fan de wedstriid moasten de Gordyksters fuort fol oan de bak, want de gasten fan KZ gienen fûl en fanatyk fan start. Nei in kertier stie it 4-7 yn it foardiel fan de gasten. Letter kamen de Friezen werom oant 9-10 en krigen se mear fet op de wedstriid.

De earste helte einige úteinlik yn 12-13. It hie hast in gelikense stân west nei in moai doelpunt fan Erwin Zwart, mar in pear tellen foar de ein kamen de gasten noch wer op foarsprong. Beide ploegen wienen oan elkoar weage en it wedstriidtempo wie heech.

Bear is los

Nei it skoft kaam LDODK op likense hichte troch in skot fan Marjolein Kroon. It wie Erwin Zwart dy't twa kear skoarde en de tuskenstân nei 15-13 brocht.

Mei in 18-16 foarsprong like it derop dat de Gordyksters de wedstriid nei har ta hellen. Yn de slotfaze wie de bear los. Der wie in foarsprong fan seis goals. Mei noch minder as sân minuten op de klok stie op it skoareboerd in stân fan 27-21. De Friezen rûnen noch fierder út nei 32-23.

Mei in einstân 33-25 is LDODK oer KZ hinne dindere. It lêste doelpunt kaam fan oanfierder Erwin Zwart.

LDODK hat dus in goed begjin fan it seizoen en yn it foar wie dat net ferwachte, want KZ in direkte konkurrint.