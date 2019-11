FIDEO: Hichtepunten follybalwedstriid Set Up'65-VC Snits

VC Snits hat in drege start fan it seizoen. De earste fiif wedstriden ha se ferlern. Doe't trainer-coach Paul Oosterhof ferline wike moandei ek noch ûnferwachte opstapte by de follybalfroulju, moast de klup rap skeakelje. Sneon pakte it team tsjin Set Up'65 yn Ootmarsum de twadde oerwinning op rige, fia de setstannen 25-15, 15-25, 16-25 en 24-26 waard it 3-1.

