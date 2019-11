Wüst en De Jongs gjin poadium by 1.000 meter, baanrekôr Leenstra ferpolvere

Op de lêste dei fan de wrâldbekerwedstriden yn Minsk is it Ireen Wüst en Letitia en Antoinette de Jong net slagge om in poadiumplak te beheljen op de 1.000 meter foar de froulju. Jorien ter Mors behelle sulver, mar Letitia de Jong waard fiifde, Ireen Wüst sânde en Antoinette de Jong achtste. Winner op dizze ôfstân waard Brittany Bowe fan de Feriene Steaten, mei in tiid fan 1.15.35. Marrit Leenstra rekke har baanrekôr kwyt oan Bowe.