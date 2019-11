Sterke man Kelvin de Ruiter wurdt siik, krékt foar Strongman-WK

Sterke man Kelvin de Ruiter fan Surhústerfean wie oertsjûge dat hy de sterkste 'Strongman' fan de wrâld wurde koe. De Ruiter stie boppe-oan yn de Champions League en makke in goeie kâns op it WK. It mocht lykwols net barre, want krekt foar it WK waard De Ruiter siik: hy hat pine yn 'e holle, 39,8 graden koarts, en hast gjin stim mear. "Als het alleen een beetje griep was had ik wel doorgezet, maar ik heb zo'n pijn in m'n hoofd. Als ik maar een millimeter beweeg, krijg ik er zó'n steek in. Vandaar dat mijn gezondheid even voor gaat."