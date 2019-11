Boekekast #8: Twa ferhalen fan Sipke de Schiffart

Foar it ferhaal 'In bysûndere moeting' krige De Schiffart yn 2018 de Rely Jorritsmapriis. It ferhaal is earder ferskynd yn it Rely-nûmer fan it tydskrift Ensafh. Dit ferhaal is as earste te hearren yn dizze Boekekast.

Dêrnei folget de foarpublikaasje fan De Schiffart syn roman 'Sjappy'. Dit ferhaal hat earder te lêzen west yn De Moanne: nûmer 1, 2019.