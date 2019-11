Van der Zwan wol stipe fan it Ryk foar gemeenten yn PFAS-kwestje

Gemeenten hawwe te krijen mei hege kosten troch it oerheidsbelied om de PFAS-kwestje hinne. Projekten lizze stil en gemeenten binne in soad jild kwyt om't sy bygelyks depots ynstelle moatte om grûn op te slaan. Tjeerd van der Zwan is njonken boargemaster fan Hearrenfean ek lid fan de kommisje Milieu fan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hy fyn it net billik mear en wol dat it Ryk gemeenten mear stipet.