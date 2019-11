Isaac Gillissen (Harns) wint WK racespul Logitech G Challenge yn Las Vegas

Isaac Gillissen (19) fan Harns is net allinne Europeesk kampioen wurden mei it kompjûter-racespul yn de Logitech G Challenge 2019, mar hy hat ek de wrâldtitel pakt. Yn Las Vegas is Gillissen sneon wrâldkampioen wurden mei it E-racen. Neffens Gillissen is it in ûnfoarstelber barren dat hy foar it east nei Las Vegas kommen is en dat hy der as winner wer wei giet.