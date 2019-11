Domela Nieuwenhuis 100 jier ferstoarn: libje syn ideeën yn 2019 noch?

Fryslân learde Domela yn it earstoan kennen as predikant. Hy kaam fan Hollân nei ús provinsje. Hy preke yn de Lutherkse tsjerke fan Harns en wenne dêr doe ek. Mar mei troch it ferlies fan trije froulju yn harren kreambêd ferlear hy syn leauen yn god. Nei njoggen jier as predikant ferliet hy de tsjerke. Hy rjochte in frijtinkersbeweging op en bekearde him ta it sosjalisme. It wiene roerige tiden. Arbeiders kamen hieltyd mear yn opstân, bygelyks yn de feanderijen yn Fryslân. Domela waard harren 'ferlosser'.

Boargemaster Sluiter

Boargemaster Roel Sluiter fan Harns hâldt snein in lêzing oer Domela. De sosjalistysk foarman luts al jong de oandacht fan de boargemaster fan Harns. "Als jong beginnend links mannetje was ik een bewonderaar. Niet van Troelstra, die was niet radicaal genoeg," seit hy. De boargemaster tinkt lykwols dat Domela him no in rjochts figuur fine soe. Sluiter is lid fan de PvdA, dat soe neffens Nieuwenhuis grif net links genôch wêze.