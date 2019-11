Skriuwster Aggie van der Meer krijt Gysbert Japicxpriis yn folle tsjerke

Skriuwster Aggie van der Meer (92) hat sneon de Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst nommen. Eind septimber is al bekend makke dat sy de priis krije soe, mar no is de oarkonde echt oerlange. Dat barde yn in grôtfolle Martinytsjerke yn Boalsert, it wenplak fan de skriuwster.