Fruitbeammen de grûn yn yn Peinder Mieden

Yn De Peinder Mieden, in wenwyk dêr't 45 húzen komme, wurdt boud mei in soad oandacht foar de natuer. Hjoed is der in bosk fan 50 by 60 meter oanlein mei fruitbeammen, mei bygelyks appels en parren. "It is hartstikke moai ferrûn", sa seit Jentsje Steegstra dy't oanwêzich wie by it plantsjen fan de fruitbeammen. "It is net allinich it plantsjen fan dizze beammen. De PFAS en stikstofdiskusje kinne wy allegear. Mei lytse stapkes besykje wy der yn De Peinder Mieden wat oan te dwaan."