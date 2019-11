Yn Ljouwert kaam Sinteklaas sneontemiddei oan yn Fryslân. Krekt nei tolve oere wie hy yn de Prinsetún yn Ljouwert. Aksjegroep Kick Out Zwarte Piet wie oanwêzich op it Wilhelminaplein om te demonstrearjen tsjin Swarte Pyt. Dat drige út 'e hân te rinnen, mar ta in hurde konfrontaasje kaam it net, mei om't in part fan it Saailân ôfsletten wie.