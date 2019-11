Paul Raveneau sjocht noch perspektyf by ONS Snits

Lang liken de Snitsers op wei nei in punt, mar nei twa tsjingoals binnen fiif minuten wie de wedstriid dien. "We speelden gewoon een puike wedstrijd", seit Raveneau nei ôfrin fan it duel, "we weten dat de wedstrijd 90 minuten duurt, maar we zaten goed in de wedstrijd en we dachten 'misschien zit er nog wel meer in'. Dus dan is het zonde dat je de wedstrijd in twee minuten weggeeft."

ONS krijt al it hiele seizoen kompliminten foar it spul, mar de punten bliuwe lykwols faaks út. Dochs sjocht Raveneau it noch optimistysk yn. "We moeten gewoon blijven geloven in wat we aan het doen zijn. We laten goede dingen zien. Een overwinning zou dan doping kunnen zijn, dat we dan een goede reeks neer kunnen zetten, want ik zie de groei van het team."

Joël Brandsma grypt kâns yn basis

Joël Brandsma krige tsjin ODIN de kâns om yn de basis te begjinnen. Meastal spilet er yn it twadde en dus wie it wol efkes wenne, mar Brandsma die it prima: "It tempo leit by it earste wat heger en it is fansels in heger nivo, mar it gie wol aardich." Brandsma hie it gefoel dat syn ploech in risseltaat pakke soe: "Ik tocht miskien pakke we in punt of de oerwinning sels, mar it mocht net sa wêze."



ODIN kaam yn de 72e minút op foarsprong en net folle letter skoarden se ek de twadde goal. Troch in frije traap fan âld-ODIN spiler Nick Burger waard it noch efkes spannend, mar in punt siet der net mear yn. Brandsma: "We wolle graach yn de tredde difyzje bliuwe, dus we rjochtsje ús gewoan op nije wike, dan sille we besykje te winnen, punten pakke."