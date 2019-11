Arends ferliest finale yn lêste toernoai fan dit seizoen

Tennisser Sander Arends is der sneontemiddei net yn slagge om foar de sechsde kear dit seizoen in challengertoernoai te winnen. Yn it Italiaanske Ortisei wiene de Kroaat Sancic en de Serviër Cacic mei 6-7 7-6 en 10-7 te sterk foar Arends en syn dûbeldmaat David Pel.