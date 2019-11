Harkemase Boys docht goede saken, ONS ferliest

Yn it earste kertier fan it duel barde der net folle. De earste skrik wie foar Harkemase Boys, doe't keeper Erick Jansema in blessuere oprûn. Nei behanneling koe hy gelokkich fierder. Dêrnei wie it Harkemase Boys dat it duel yn hannen naam. Mei kânsen foar Berwout Beimers en Robert Stelpstra wie de ploech tichteby in foarsprong, mar 0-0 wie de stân by it skoft.

Noch gjin minút yn de twadde helte kamen de Harkiten op foarsprong. Robert Stelpstra helle fan sa'n 16 meter út en seach dat keeper Kort fan Jong Almere der net mear by koe. Yn de 60ste minút krige Henny Bouius in triuw yn de rêge yn it strafskopgebiet fan Almere City, de strafskop waard troch Jesse Renken ta 2-0 promovearre. Dêrmei wie de wedstriid wol dien. De 3-0 fan Henny Bouius wie dan ek noch foar de statistiken.

Troch de oerwinning stiet Harkemase Boys no op it tredde plak yn de tredde difyzje mei 23 punten út 11 duels.