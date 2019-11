'Wereld zonder jou' fan Trijntje Oosterhuis wurdt 'Wrald sûnder dy'

Sa stie Trijntje earder dizze wike noch mei Edwin Evers op it poadium, mar it sjongen yn it Frysk is in hiele útdaging. "In Limburg werd ik aangemoedigd om in het plaatselijke dialect te zingen. Toen zei Rens (Kroes, red) 'daar gaan we overheen, we doen het nummer ook in het Fries!" En sa is 'Wrâld sûnder dy' ûntstien.

'Het publiek vindt dit zo ontzettend leuk'

Troch itselde nûmer sa faak te sjongen mei oare minsken, krijt it ek foar de sjongeres sels in bysûndere lading. "Iedere stem waarmee ik samenzing is anders. Daarom hebben we het liedje al in verschillende toonsoorten gezongen. En het publiek vindt dit zo ontzettend leuk, die zingen ook mee als het moet."

Soargen oer har Frysk makket Oosterhuis har net. "Het komt sowieso goed. Ik laat me er door Rens doorheen slepen."