Ireen Wüst wint 1500 meter yn Minsk, Bergsma sterkste op massastart

500 meter froulju

Michelle de Jong koe op de 500 meter gjin medalje pakke. Yn it Wyt-Russyske Minsk waard De Jong njoggende mei in tiid fan 38.67. De Russyske froulju wiene it sterkst op de koartste sprintôfstân. Olga Fatkulina waard earste yn in baanrekôr fan 37.92, Daria Kachanova (37.94) waard twadde en Nao Koadaira (38.17) tredde. Sanneke de Neeling, rydster fan it Gewest Fryslân, waard tsiende. Yn de B-groep ried Letitia de Jong earder op de dei nei in twadde plak yn in tiid fan 38.47.

Freed pakte Michelle de Jong tegearre mei Letitia de Jong en Jutta Leerdam noch goud foar Nederlân op de teamsprint.