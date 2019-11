Omrop TIP: Hantsjemieren, Lapkepoepen en Paprikapoalen

De Pilatten, feehannelers út de Wâlden, mienden dat sy echte Friezen wiene. Mar sûnt in pear jier binne se der efter kommen dat se eins út Dútslan weikomme. Neiteam fan in boerke, in thúswever út Burgsteinfurt. Oerpake wie dus in arbeidsmigrant dy't op syk gie nei in better libben. In 'tüchtige' oanpakker, dy't him net tefreden stelde mei in útsichtleaze situaasje thús. En dêr werkenne de Pilat-mannen harren sels wol wat yn.