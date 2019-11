CDA woe yntegriteitsûndersyk ôfwachtsje foar't PvdA út koälysje stapte

CDA-fraksjefoarsitter Douwe Attema seit eins graach it ûndersyk fan de yntegriteitskommisje ôf te wolle wachtsje. "Want dêr draait it eins om. Dêr moat út blike wat der oan de hân is en dêr wol ik net op foarút rinne. Dan binne de feiten der en gjin spekulaasje. Mar de PvdA hat no sein, wy stappe út de koälysje. It is in bewuste kar om derút te stappen, mar it is wol spitich," seit Attema.

Under druk

Van Gent kaam de ôfrûne wiken ûnder druk. "It is in pear kear bard dat sy kollezjebesluten oars útlein hat as dat wy ôfsprutsen hawwe. Dat is de grutste reden dat it betrouwen opsein is. Nei de kolleezjepetearen moatte je as in ienheid nei bûten keare. Mar sy ferkundige oare dingen yn de parse. Dat mei net te faak barre," jout Attema oan.

"In foarbyld binne de tekoaren by At the Watergate, dat wie mear as 100.000. It kolleezje woe dêrom net fierder partisipearje, mar Van Gent sei: der binne flaters makke troch it kolleezje en ik min fan miening dat der wol mear jild by moat. In wethâlder mei in eigen miening hawwe, mar as dat te faak foarkomt, moatte je wol neitinken gean. Fjouwer wethâlders hawwe sein: dit is de grins. Dat is snein útsprutsen."