LIVEBLOG: yntocht en Swarte Pyt-demonstraasje yn Ljouwert

Yn Ljouwert set sneon de yntocht fan Sinteklaas útein, om 12.00 oere hinne komt hy oan yn de Prinsetún en bestimming is it stedhûs. Aksjegroep Kick Out Zwarte Piet is oanwêzich op it Wilhelminaplein om te demonstrearjen tsjin Swarte Pyt. De gemeente Ljouwert hat maatregels nommen om geweld tsjin de groep foar te kommen. Om't it ferline jier út de klauwen rûn tusken foar- en tsjinstanners, binne der dit jier ekstra maatregels nommen. Sa is in part fan it Saailân ôfsletten. Op dizze liveblog is de yntocht te folgjen.