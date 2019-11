LIVEBLOG: Sinteklaas set útein mei syn tocht yn Ljouwert

Op it Saailân is mear plysje en parse oanwêzich as dat der demonstranten binne. Guon taskôgers stekke de middelfinger omheech nei de demonstranten en der soene groepkes yn de stêd wêze dy't pûr tsjin de demonstranten binne. De plysje besiket dy minsken út de buert te hâlden. Ek wie der in frou dy't mei swarte smink op in terras njonken it protest sitten gie, sy is troch de plysje fuortstjoerd. Dat waard as provokaasje sjoen. It protest fan Kick Out Zwarte Piet is lykwols freedsum, de demonstranten meie ek gjin megafoan brûke as de minsken fan de yntocht del komme. Der is in grut fak ôfset om it gerjochtsgebou.