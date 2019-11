Kolleksje op ynternet gjin prioriteit Fries Museum mear no’t jild op is

It waakst in soad erfgoedleafhawwers al lang yn 'e eagen: de objekten fan it Fries Museum binne dreech op ynternet te finen, min trochsykber en de byldkwaliteit rint útinoar. Wa't op de webside fan it museum siket, komt by in side dêr't noch in soad objekten net te sjen binne: allinne in blanko ôfbylding mei in krúske dertroch en inkelde stekwurden.

Kolleksjes nei de hûskeamers

Provinsje Fryslân hie tusken 2014-2018 it projekt 'RedBot,' it Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed. Sa'n 5 miljoen euro waard jûn oan fiif dielprojekten. Ien dêrfan wie Kolleksje Tichteby, wêrmei't museumkolleksjes digitalisearre moasten wurde. Stipe fan de provinsjale organisaasje Museumfederatie Fryslân wie benammen foar lytserse musea in útkomst. Museumstikken binne út de depots helle, fotografearre en digitaal registrearre. It gearwurkingsprojekt RedBot moast Frysk erfgoed nei de hûskeamers ta bringe.

Jos Taekema wie by it Fries Museum ferantwurdlik foar it Deltaplan. "Van de ongeveer 200.000 objecten van het museum zijn er nu zo'n 80-90.000 op internet te bekijken," jout hy oan. Yn 2015 wie der fan 23 persint fan de kolleksje noch mar in foto, yn 2017 wie dat al 66 persint en nei 2018 sa'n 75 persint. Neffens it jierferslach wiene der ein 2018 yn totaal in lytse 211.000 foarwerpen yn de kolleksje.

Projekt dien, jild op

Mar yntusken is it RedBot-projekt ôsluten. "Het digitaliseren ging een stuk sneller toen we nog subsidie ontvingen. Maar dat is sinds begin dit jaar op, nu het project is afgelopen." No moat it út eigen bûse betelle wurde. "Het digitaal beschikbaar stellen van de collectie heeft niet de prioriteit, die ligt meer bij bijvoorbeeld de tentoonstellingen," jout Taekema oan. It online meitsjen fan it oerbliuwende part giet dus mar dreech.

It is opmerklik dat der net in soad omtinken mear is foar de online kolleksje. Fan it begjin ôf stie fêst dat de wichtichste en meast representative objekten fan it Fries Museum digitalisearre moasten wurde: de kernkolleksje. Yn in artikel sei direkteur Kris Callens dat musea jierren lyn noch faak skruten wiene as it gie om it beskikber stellen fan kolleksjes op ynternet. Mar hy sei dat der hjoed-de-dei in grutter besef is dat der troch it dielen fan de kolleksjes mear maatskipik draachflak komt foar kultureel erfgoed.

Dochs liket it no by it Fries Museum wol op in twadde plak te stean. Wa't no de online kolleksje fan it Fries Museum sjocht, fynt in soad lege fakjes mei in krúske. Neffens Taekema moatte dêr noch bestannen oan taheakke wurde.