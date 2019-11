Sequens wint Liet 2019

Sequens is de winner fan Liet 2019 mei it nûmer Do bist frij. It duo stried freed yn poppoadium Neushoorn mei njoggen oare finalisten om de winst. Sequens sil Fryslân takom jier fertsjintwurdigje op Liet International, in Europeesk festival foar lieten yn minderheidstalen. Dat is takom jier april yn Aabenraa, Denemarken.