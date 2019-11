Nei skatting 20.000 minsken by twadde edysje ferhalejûn

It is de bedoeling dat der takom jier wer in ferhâlejûn komt. De Stichting Pier21 en de Museumfederatie Fryslân wolle dy yn novimber 2020 opnij organisearje, dan mei it tema 'wetter'. Lelieveld: "Of een traditie geboren is? Daar heeft dit evenement wel alle eigenschappen voor, ik hoop het." It tema dit jier wie 'as stiennen prate koene'.

Nijewier wie dit jier it doarp mei de measte ferhalen de ynwenner: fiif ferhalen op 390 minsken. Yn Ljouwert wiene der 35 fertellokaasjes. Ferskate dichters publisearje ynkoarten in wurk dat ynspirearre is op de ferhalejûn.

"Mooi om te zien is dat diverse straten, buurten en dorpen de avond gezamenlijk hebben opgepakt", seit Lelieveld. "Dan was er één sfeervolle vertelplek met meerdere vertellers of juist een soort verhalenroute georganiseerd."

Neffens Lelieveld hat LF2028 al oanjûn de ferhalejûn ek takom jier te stypjen. Hy hopet dat ek de Fryske gemeenten foar in bydrage soargje kinne.