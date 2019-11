Shorttracker Dennis Visser net yn seleksje foar Aziatyske wrâldbekers

Shorttracker Dennis Visser fan De Lemmer ûntbrekt yn de seleksje foar de kommende twa wrâldbekerwedstriden. Gewoanwei is hy in fêste wearde by de ploege-efterfolging, mar bûnscoach Jeroen Otter fynt him op it stuit net goed genôch. Ek Jasper Brunsmann sit net by de seleksje; hy is blessearre.